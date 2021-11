“Il sacrario ai Caduti nella Chiesa di San Romualdo – afferma il vicesindaco Eugenio Fusignani – tempio della memoria sarà anche il tempio della musica grazie alla presenza del maestro Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo, e dell’Orchestra Cherubini, una delle massime espressioni musicali europee. Il sacrificio dei Caduti, di coloro che diedero la vita per i valori risorgimentali di unità, libertà e repubblica e la memoria storica del nostro Paese saranno onorati dall’ospitalità alle più alte espressioni artistiche e musicali internazionali. Siamo orgogliosi di una scelta che valorizza la nostra città e premia l’arte e siamo certi che le nuove generazioni di artisti, con le loro virtuose esecuzioni, non potranno che rendere omaggio a questo ricordo, nella consuetudine delle celebrazioni che si svolgeranno come sempre in collaborazione con l’Arcidiocesi e grazie all’impegno delle associazioni risorgimentali, combattentistiche e d’armi”.