Il centrosinistra festeggia in piazza la vittoria di Massimo Isola

La giornata che ha portato Massimo Isola ad essere il nuovo sindaco di Faenza è finita così, col vincitore delle elezioni sul palco, chitarra in mano, a suonare insieme ai vecchi amici.

Dopo la netta affermazione alle urne, la coalizione di centrosinistra si è data appuntamento martedì sera in Piazza del Popolo. Una piccola festa per ringraziare gli elettori e tutti coloro che sono stati protagonisti di questa campagna elettorale, dai candidati fino a chi ha lavorato dietro le quinte. Massimo Isola raccoglie quindi il testimone da Giovanni Malpezzi portando al governo una coalizione larga, con al proprio interno Movimento 5 Stelle, Faenza Coraggiosa, Faenza Cresce e Italia Viva. Non entreranno in consiglio comunale Europa Verde e Faenza Contemporanea, ma non mancheranno di continuare a fornire il proprio supporto e le proprie idee. Nei prossimi giorni si attende la formazione della nuova giunta e di conseguenza del nuovo consiglio comunale