Dopo un anno di pausa “forzata”, torna la sfilata di moda etica firmata Dress Again, domenica 24 ottobre alle 17.30 al Pala Bubani di Faenza. In passerella la migliore selezione del vintage di qualità e le creazioni originali di Dress Again Lab. Una sfilata per mettere al centro non solo gli abiti, ma anche le persone e le loro storie.

Il progetto di moda etica e inclusione sociale torna in passerella

Dress Again è un progetto di moda etica promosso da Farsi Prossimo dove è possibile scoprire capi di seconda mano selezionati e di qualità, ma anche un laboratorio dove il lavoro diventa la possibilità di riscatto personale. Intrecci di tessuti per creare capi originali e su misura, ma anche di storie di vita e di collaborazione con il territorio.

Il Dress Again LAB è un luogo e un luogo attraverso cui donne vittime di maltrattamenti o con difficoltà psicosociali possono riappropriarsi di una quotidianità lavorativa e di una dimensione sociale. Infatti la possibilità di intrecciare nuove relazioni e di avere un’autonomia economica è la base del progetto in cui Farsi Prossimo fa rete con Sos Donna, Cooperativa Laura e i Servizi Sociali dell’Unione della Romagna Faentina.

Novità di questa stagione è la capsule upcycling autunno/inverno 2021 pensata da due giovani stiliste: Maria Sole Liverani e Beatrice Vassura. Tutti gli abiti in passerella e le creazioni saranno disponibili per l’acquisto sul luogo dell’evento al termine della sfilata.

All’evento la musica dei Basterd Jazz Band

La Basterd Jazz Band accompagnerà l’evento con musica dal vivo in un irrisolvibile disordine e nella sublime armonia che solo il jazz può creare.

