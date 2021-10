7 lezioni per un totale di 30 ore più 2 ore per prove finali e verifica dell’apprendimento: partirà giovedì 28 ottobre in presenza il nuovo corso dal titolo ‘Professione Barman’, organizzato da Accademia del Gusto di Iscom E.R. Ravenna in collaborazione con Confcommercio Ravenna.

Un corso completo dove i docenti tratteranno gli argomenti fondamentali per lavorare nel bar, dalla caffetteria alle bevande alcoliche e analcoliche, dalla birra ai distillati, dai cocktails alla preparazione del buffet per l’aperitivo. Al termine verrà rilasciato attestato di frequenza.

Al corso possono partecipare tutti coloro che vogliono intraprendere la professione di barman e tutti coloro che operano già nel settore della ristorazione per migliorare e innovare le proprie competenze.

Sede del corso il laboratorio Accademia del Gusto Via del Pino 102/104 a Ravenna.

Costo € 250,00 + IVA, comprensivo di materiale didattico, simulazione del processo lavorativo e prova d’esame finale alla presenza di una giuria composta da titolari di attività del settore.

Al termine del corso, contatto continuo con l’ente per future proposte di lavoro

Docente del corso sarà Andrea Bertelli, attivo da anni nel mondo del turismo e della ristorazione, con particolare esperienza nel campo della gestione, comunicazione e marketing della ristorazione.

Scadenza delle iscrizioni: 19 ottobre 2021

Per info e iscrizioni: ACCADEMIA DEL GUSTO RAVENNA – Dott.ssa Alice Agostini

Via di Roma 102 Ravenna Tel. 0544 515772 info@accademiadelgusto.ra.it