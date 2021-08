Con l’ufficializzazione della composizione dei gironi dei campionati da parte del Comitato Figc Regionale è scattata la stagione sportiva 2021-2022.

Il Faenza che riparte lunedì 16 agosto con il raduno alle 18.30 allo stadio “Bruno Neri” per la preparazione per il campionato di Promozione, sarà quasi lo stesso che fu fermato dalla ripresa della pandemia 10 mesi fa, quando era capolista solitario e imbattuto senza aver subito gol. L’obiettivo biancoazzurro è di riprendere il discorso interrotto.

Solo due le partenze: Montemaggi (al Reno Sant’Alberto) e capitan Missiroli (che farà una esperienza di studio e sport al college a Charlotte negli Stati Uniti), ma potrebbe rimanere per il girone di andata se la sua partenza venisse rimandata per il successivo semestre di studi.

Sarà compito degli esperti Manaresi, Gabrielli, Conti, Pioppo e Alessandro Albonetti, guidare il gruppo affidato al mister Alessandro Moregola nel campionato di Promozione.

Accanto a loro altri tre atleti giovani ma con diversi campionati alle spalle: TommasoErrani, Francesco Lanzoni, sempre manfredo a parte una stagione al Solarolo e il portiere Tassinari.

Unico volto nuovo il ventunenne Riccardo Riviello che ritroverà come compagni di squadra e non come avversari a livello giovanile i coetanei Bertoni, Giacomo Lanzoni, Venturelli, Ravaglitutti cresciuti nel vivaio manfredo e già protagonisti un paio di stagioni fa della vittoria titolo regionale Juniores, assieme ai ventenni Pietro Lanzoni e Nicola Albonetti.

Interesse per il gruppo dei 19 enni, a cominciare da Ragazzini, vera rivelazione della prima stagione conclusa anticipatamente per la pandemia, i talentuosi fratelli gemelli d’attacco Mihail e Andrei Galatanu, la punta Fossi, il difensore Karaj.

A svolgere la preparazione con la Prima Squadra sono anche i due portieri della Juniores, Luce e Piazza e diversi promettenti giovani: dai classe2003 Betti e Costa, che hanno già esordito con successo, Assirelli, Monti e Vecchi, Bagnolini, e i 2004 Bosio, Morganti, Cassani, Savorani.

Tutto confermato lo staff di mister Alessandro Moregola: il collaboratore Davide Foschini, i preparatori Francesco Di Nunzio per la parte atletica, Edmondo Santarelli per i portieri, oltre a Paolo Bulzacca, fisioterapista.