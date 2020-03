Nella lotta al Coronavirus “non facciamo troppo conto sui numeri di oggi ma abbiamo diversi elementi che ci inducono ad essere moderatamente soddisfatti. I dati sono positivi ma abbiamo bisogno di conferme, abbiamo 412 casi in più rispetto a ieri: un numero così basso non lo avevamo mai visto”. Lo ha detto, in un passaggio del suo intervento in diretta Facebook, il commissario ad acta per l’emergenza in Emilia-Romagna, Sergio Venturi. Di fatto, ha proseguito, “sono sostanzialmente 50 casi per provincia: se fosse confermato sarebbe sarebbe un deciso decremento: ma – ha concluso – non voglio che nessuno si illuda, io per primo”.

(Fonte Ansa)