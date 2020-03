Sta per partire la distribuzione dei buoni spesa a disposizione dei Comuni italiani dopo la decisione del governo di destinare 400 milioni a persone e famiglie in difficoltà. Non si tratta dell’unica dotazione che il governo ha deciso di stanziare per i Comuni. Il fondo di solidarietà infatti anticiperà 4 miliardi e 700 milioni per far fronte all’emergenza. Per il Comune di Faenza il fondo per i buoni spesa ammonta a 311.493 euro. 171 mila euro per Lugo. 832.519 euro per Ravenna