Doveva concludersi il 30 ottobre, ma date le richieste arrivate da più persone interessate alla visita, è stata prorogata fino a sabato 6 novembre la mostra “Il colore delle emozioni” al salone delle Bandiere del Comune di Faenza, che vede protagonisti Luigi Dal Re, Isacco Emiliani e Gabriele Lorenzini, con le loro opere artistiche: disegni,acquerelli e fotografie. L’ingresso è libero negli orari di apertura della sede Municipale.

L’esposizione costituisce un’iniziativa collaterale della 54 esima edizione della Festa della Montagna U.O.E.I., che si si è svolta con buon riscontro di pubblico, sia in termini numerici, data la non ancora superata emergenza da Covid 19, che di gradimento dei contenuti a Faventia Sales (complesso ex Salesiani), nel ricordo di Carlo Sangiorgi, infaticabile motore della manifestazione, scomparso sette mesi fa per un male incurabile, e sulla base del progetto pronto nel 2020, secondo il filo conduttore, “Storie” nei grandi spazi, su terra, roccia, neve e tra i ghiacci.