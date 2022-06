È dedicato a Shankar, Piazzolla e Tan Dun il prossimo concerto in grotta della rassegna musicale estiva Recondita Armonia in programma venerdì 17 giugno alle 21.15 nella ex Cava Marana di Brisighella. Massimo Mercelli al flauto e Donato D’Antonio alla chitarra si esibiranno nel concerto L’aube enchantée. L’evento è gratuito a offerta libera, destinata alle attività della scuola di musica Sarti di Faenza. Per prenotarsi: 0546-21186; info@scuolasarti.it.

La rassegna musicale Recondita Armonia è curata da Donato D’Antonio, coordinatore didattico artistico della Scuola di musica Sarti di Faenza, con il contributo del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola, dell’Ente Parchi e Biodiversità Romagna e in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Brisighella.

Per l’occasione è stato organizzato un percorso a piedi lungo i sentieri all’interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola per raggiungere la Cava Marana, a cura dell’associazione Leopodistica. Il punto di ritrovo sarà la stazione di Brisighella alle 19. Per prenotarsi: Leopodistica: 339-1875656; info@leopodistica.it. La ex Cava Marana si trova a due chilometri da Brisighella in direzione Riolo Terme, vicino al parcheggio della grotta Tanaccia, strada provinciale Monticino-Limisano. All’interno della grotta si troverà una temperatura di 18 gradi; per assistere ai concerti in comodità si consiglia di organizzarsi con teli o cuscini per sedersi indossando un abbigliamento adeguato.

Concluderà la rassegna, venerdì 24 giugno, alle 21.15, il concerto dal titolo Vuelvo al Sur, ispirato alle musiche di Piazzolla, de Falla e Ginastera.