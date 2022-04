In data 28 Aprile si è svolta la secondo cena di beneficenza l’evento, organizzato dal gruppo I Colleghi di Grisú, è diretto alla raccolta fondi per supportare un progetto unico il quale, tramite pannelli in realtà aumentata (si attivano tramite app usando un telefono cellulare e tale applicazione è controllata da un adulto) permette ai piccoli ricoverati di fare muovere e colorare immagini che ritraggono monumenti di Ravenna stilizzati e personaggi di videogiochi realizzati in 8 bit.

Tali immagini, saranno posizionate presso il corridoio e le camere del reparto. I pannelli, ritraggono i sette monumenti UNESCO di Ravenna più la tomba di Dante Alighieri. All’evento hanno presenziato delegazioni delle associazioni Round Table 11 (già promotori di eventi a favore dell’iniziativa), Cuore e Territorio (Marcello Iervolino e Anna Redavid) ed A.I.A.S. (i consiglieri Francesca Brandolini e Giuseppe Randi).