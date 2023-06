Lo era già stata nella sua prima edizione, quella del maggio 2022, e punta ad esserlo anche questa volta. Giovedì 8 giugno, a partire dalle ore 18.30, torna in centro a Ravenna “Welcome to Via Argentario”, la festa di una delle vie più note e frequentate della città che apre ufficialmente la stagione estiva.

In ritardo rispetto al programma iniziale per le ben note vicende legate all’alluvione che ha colpito la Romagna, verrà ripreso il concetto di una giornata di festa come apertura della bella stagione nel segno della miglior tradizione di un territorio accogliente pronto ad aprire le braccia a turisti, visitatori e cittadini. La prima di una serie di iniziative nel centro della città che quest’anno avranno inevitabilmente un carattere fortemente solidale. A sottolineare l’importanza di questa prima data nel cuore di Ravenna anche la presenza in via Argentario dei rappresentanti delle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confesercentie Confcommercio e che coglieranno l’occasione, insieme all’assessore al Turismodel Comune di Ravenna Giacomo Costantini, per fare il punto sull’attuale situazione e ragionare sulle prospettive future.

Sulla spinta della stilista Cristina Rocca, che nella strada ha la sua boutique di abbigliamento sartoriale, affiancata dal Comitato Spasso in Ravenna, via Argentario si animerà nel pomeriggio con iniziative da parte dei numerosi esercenti presenti che hanno scelto ancora una volta di collaborare. Commercianti e artigiani proporranno un pomeriggio ricco di spunti in una strada profondamente legata alla storia e all’arte. Giuliano Argentario è stato infatti banchiere e mecenate bizantino sotto il dominio dei Goti, ricordato come colui che fondò, su ordine dell’arcivescovo Ecclesio, la Basilica di San Vitale, uno dei monumenti più importanti dell’epoca paleocristiana e patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’UNESCO.

E proprio all’ombra della Basilica di San Vitale saranno tante le iniziative. Di seguito le principali già svelate e programmate.

Cristina Rocca – sfilata con anteprima di alcuni modelli per l’estate 2024 ispirati a Teodora e collezione estate 2023. Proprio la collezione estate 2023 mira ad esaltare i tessuti italiani con una scelta di tagli eleganti e sartoriali. Un pensiero importante poi andrà alla Romagna colpita dall’alluvione. Il ricavato della t-shirt con l’immagine di Teodora contribuirà infatti a fornire un aiuto alle persone in difficoltà. Il Soroptimist Club di Ravenna riceverà il ricavato della vendita per devolverlo a imprese femminili alluvionate.

A Ciò – il fast food gourmet romagnolo de I Passatelli di Ravenna, da poco aperto nella via, proporrà per tutta la durata dell’evento assaggi di cappelletti per i presenti.

Bar Cavour – anche il bar all’angolo fra via Argentario e via Cavour parteciperà all’iniziativa con flûte di vino.

Annafietta – al laboratorio di mosaico Annafietta la nuova mostra tematica “Ombra dorata – Api bizantine” aperta a tutti al primo piano, nello spazio espositivo della bottega artigianale. Una mostra dedicata alle api che parte dal forte significato simbolico di questi insetti già presenti nella veste di Sant’Apollinare come 207 piccole tessere d’oro nella sua raffigurazione nell’abside della Basilica di Sant’Apollinare in Classe e oggi rappresentazione anche della fragilità dell’ambiente che ci circonda.

Osteria dalla Zabariona – partendo dall’idea solidaristica così forte in questo momento, anche la Zabariona punterà ad aiutare un’azienda colpita dagli eventi di questi ultimi giorni. Seguendo l’idea di valorizzare il territorio, verranno proposti calici di vini, accompagnati da pizza fritta, di un’azienda agricola locale. La cantina venderà poi anche il vino direttamente agli interessati.

Casa Spadoni – una proposta festosa con Happy Hour dalle ore 18 che, oltre a giovedì 8, proseguirà anche nelle giornate del 9, 10 e 11 giugno. Piadina romagnola della tradizione con porchetta di mora romagnola e birra artigianale cruda non pastorizzata.