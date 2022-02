I Caveja stanno entrando in studio di registrazione presso il Lotostudio di Ravenna del cantautore, produttore, arrangiatore e compositore Gianluca Lo Presti che produrrà, insieme al MEI di Giordano Sangiorgi, il singolo dei vincitori della trentacinquesima edizione di Faenza Rock. Il disco sarà poi distribuito da MEIDigital su tutte le piattaforme digitali.

Sarà presentato in occasione della prossima nuova edizione di Faenza Rock, previsto fra maggio e giugno, tra club e spazi all’aperto faentini, all’interno del Maggio Faentino per dare così uno spazio anche ai giovani del territorio del pop e rock in collaborazione con le Scuole Faentine.