Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti a Casola Valsenio, dove il 31 ottobre 2022 partirà la raccolta porta a porta in tutto il territorio comunale e interesserà nello specifico 1546 utenze: 1386 famiglie e 164 attività.

Dal 12 agosto quattro info point dove ritirare i kit per il porta a porta nei giorni di mercato

Per i cittadini non presenti al momento della consegna casa per casa del kit di raccolta (composto dal calendario con le informazioni/regole sul servizio e dai contenitori) da parte degli incaricati di Hera, sarà possibile ritirare il materiale anche presso gli info point organizzati anche come punti di distribuzione nelle mattinate (orario: 8-12.30) di venerdì 12 e martedì 16 agosto, martedì 13 e venerdì 16 settembre davanti al Municipio in via Roma 50, in occasione del mercato cittadino.

Un porta a porta modulato sul territorio per una migliore raccolta differenziata

L’attuale raccolta stradale dal 31 ottobre prossimo sarà trasformata, a seconda della zona interessata: nel centro storico e nelle zone residenziali del territorio comunale sarà attivato il porta a porta misto (che prevede la raccolta domiciliare in giorni e orari prestabiliti di indifferenziato e organico e la raccolta stradale di carta/cartone, plastica, vetro e sfalci/verde), Nella Zona industriale verrà attivato il porta a porta integrale, che riguarda tutti i tipi di rifiuti (indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro). Nel forese, invece, i punti di prossimità presenti saranno dotati di contenitori per tutte le frazioni di raccolta e verranno collocati contenitori intelligenti per la raccolta dell’indifferenziato (Eco Smarty), inizialmente ad apertura libera, ma che successivamente si apriranno solo con la Carta Smeraldo (la tessera Hera per i servizi ambientali) utilizzabile 24 ore su 24, consegnata a tutti gli utenti del forese in fase di distribuzione o ritirabile presso gli infopoint organizzati.

Sempre dal 31 ottobre 2022 la raccolta della carta in centro storico e nelle zone residenziali passerà a raccolta stradale.

“Questo sistema intende migliorare il decoro cittadino, la quantità/qualità della raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini, con l’obiettivo di recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, che restano risorse preziose per l’ambiente – precisa il sindaco Giorgio Sagrini – Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge, ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti i cittadini, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita delle nostre città e alla valorizzazione del nostro territorio”.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività), numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, agli stessi canali di contatto è possibile richiedere contenitori dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze particolari certificate. Per informazioni e segnalazioni è disponibile la sezione del sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune dove, selezionando il Comune di Casola Valsenio, è possibile visualizzare e scaricare lettera o consultare le FAQ (risposte alle domande più comuni), e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it,