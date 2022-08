Giovedì 11 agosto partirà la rassegna Leggermente Salato, tre appuntamenti di teatro nel magico scenario della Salina di Cervia, organizzata dalle cooperative Atlantide e Sillaba, in collaborazione con il Parco della Salina di Cervia, la Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Cervia. La prima serata, giovedì 11 agosto, è in compagnia di Francesco Gabellini con “Il pacifista”, seguirà mercoledì 17 agosto Roberto Mercadini con “Rapsodie romagnole. Strane storie della mia terra” e chiuderà mercoledì 24 agosto Francesca Airaudo con “Attente al lupo!” con Tiziano Paganelli alla fisarmonica.

L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21 e il ritrovo alle ore 20.30.

Gli spettacoli dell’11 e del 24 agosto si svolgeranno accanto alla Torre Esagonale, con ritrovo al Centro Visite Salina di Cervia in Via Bova 61, mentre il 17 agosto lo spettacolo di Roberto Mercadini si svolgerà al Parco Salina con ritrovo in via Salara Provinciale 6.

Per partecipare è previsto un biglietto di € 15, i bambini fino a 10 anni sono gratuiti.