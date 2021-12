È deceduto l’uomo di 81 anni investito a Castiglione di Cervia mentre si trovava in bici in via Ragazzenza. L’incidente era avvenuto intorno alle 13.15 martedì scorso. L’uomo era stato investito da una Toyota Yaris guidata da una donna di 77 anni che procedeva alle spalle del ciclista.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Cervia. L’urto fra l’auto e il ciclista era stato molto violento. L’uomo aveva sbattuto prima contro il parabrezza della vettura, poi contro l’asfalto. All’arrivo dei soccorsi, le condizioni dell’81enne erano subito sembrate gravi. Dopo giorni di ricovero in ospedale, l’uomo ha purtroppo perso la vita.