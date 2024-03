I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima durante la scorsa serata hanno denunciato una persona per guida in stato di ebrezza alcolica mentre un’altra è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi al test dell’etilometro.

Un’altra denuncia è scattata per un cittadino straniero che all’esito del controllo è risultato irregolare sul territorio nazionale non avendo ottemperato all’ordine del Questore di uscire dall’Italia.

Infine, quattro persone, controllate tra Cervia e Milano Marittima, sono state segnalate alla Prefettura di Ravenna in quanto trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish.