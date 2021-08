Successo per l’8a edizione del Gran Premio “La Rôda Reda”, ultimo sforzo organizzativo stagionale per la Società Cicloturistica La Rôda Reda guidata da Danilo Costa e Giovanni Calderoni che ha raccolto mezzi ed energie per riportare questa manifestazione riservata alla categoria giovanissimi a Reda di Faenza.

In una calda domenica d’agosto si sono dati battaglia 170 atleti, in rappresentanza di ben 23 società, provenienti dalle Marche alla Lombardia.

Tutte le gare sono state combattute e dall’esito incerto fino agli ultimi metri, in evidenza la Società Ciclistica Faentina che con ben 6 vittorie ha primeggiato nella classifica generale per società con 45 punti, seguita dall’Alma Juventus Fano con 39 punti e dalla S.C. Cotignolese con 37 punti.

Soddisfazione al termine della manifestazione da parte degli organizzatori per aver ricreato in un periodo ancora così particolare, le condizioni per assistere ad bella giornata di sport e divertimento ed in sicurezza, anche grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine.