Grande musica a Faenza

Si sta svolgendo in questi giorni a Faenza, presso la Scuola di Musica Giuseppe Sarti, la 18° edizione del Corso Musicale estivo “Marco Allegri” rivolto a musicisti classici, barocchi e jazz di tutte le età e tutti i livelli di preparazione, dall’avviamento fino al perfezionamento post-diploma. Sono 200 gli studenti e 30 i docenti presenti per una full immersion di musica che prevede molti appuntamenti pubblici in città tra cui il concerto dell’orchestra del corso, il 29 agosto, diretta dal M° Jacopo Rivani alla Chiesa dei Salesiani. Molti appuntamenti anche al Ridotto del Masini e nella Hall dell’Hotel Vittoria.