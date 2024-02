Giovedì 22 febbraio, alle ore 17:30 presso l’Aula Magna della Casa Matha di Ravenna, in piazza A. Costa 3, con la conferenza dal titolo: “Gnosticismo nella cultura, dal romanticismo al Pop”, avrà inizio un ciclo di tre incontri sulla filosofia.

In questo primo incontro, Claudio Marucchi (nato a Torino nel ‘77), laureato in Religioni e Filosofie dell’India e dell’Estremo Oriente presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Torino, approfondirà lo gnosticismo come corrente filosofica – che trova il suo centro nella conoscenza (gnósis, in greco, appunto) – che si sviluppò in età ellenistico-romana e trovò il suo massimo splendore accanto al cristianesimo dei primi tempi.

La sua riflessione, quindi, affronterà il tema dello gnosticismo nella sua dimensione storica, ideale e di movimento filosofico, religioso ed esoterico andando a verificare le possibili assonanze e implicazioni con altri movimenti di pensiero dei giorni nostri: dal nichilismo, all’esistenzialismo.

La conferenza sarà preceduta da un’introduzione dell’avvocato ravennate, Giovanni Fresa, cultore di storia antica e delle religioni, fondatore della associazione “Amici di Esmeralda” che si occuperà di inquadrare il tema fornendo elementi e spunti di riflessione per il simposio e il successivo dibattito.