In occasione delle festività natalizie, gli insegnanti di religione dell’Oriani di Faenza hanno proposto a tutte le classi un gesto di solidarietà per i più bisognosi.

L’iniziativa, denominata “Scatola di Natale”, ideata dalla Caritas, è consistita nel raccogliere doni da destinare alle famiglie in difficoltà della città. I ragazzi, hanno dimostrato da subito di apprezzare, iniziando a raccogliere gli oggetti necessari per i pacchi regalo, impacchettandoli con carta decorata e corredandoli di biglietti col nome della classe e le firme.”

“Scatola di Natale è un modo per promuovere la solidarietà e la condivisione tra gli studenti”, afferma il Ds Fabio Gramellini. “In un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo, è importante che i giovani siano sensibilizzati al tema della povertà e dell’esclusione sociale”.

La consegna dei doni, avvenuta martedì 12 dicembre, tende a replicare la fruttuosa collaborazione tra l’ente diocesano e l’istituto faentino, già sperimentata dopo l’esperienza post-alluvione, che aveva visto le classi alternarsi, per aiutare nella sistemazione logistica delle donazioni ricevute dalla Caritas.

L’iniziativa della Scatola di Natale è un’occasione per gli studenti di imparare il valore della solidarietà e di contribuire a rendere più gioiose le festività natalizie di chi è meno fortunato, dimostrando ancora una volta come la scuola possa essere un luogo di formazione e di crescita, non solo dal punto di vista didattico, ma anche umano e sociale.