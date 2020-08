Gli studenti delle superiori in servizio con i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Ragazzi delle superiori in servizio con i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. In queste settimane, camminando per il centro, soprattutto durante i giorni di mercato, è stato possibile vedere alcuni giovani a fianco dei volontari nelle loro divise blu e rosse. Erano gli studenti che hanno accettato quest’anno di partecipare al progetto Lavori in Unione: una o due settimane di volontariato a favore della comunità in cambio di crediti formativi per la scuola. Per la prima volta quest’anno, quindi anche l’Associazione Nazionale Carabinieri ha avviato un progetto destinato ai ragazzi. Due settimane di frequentazione, suddivise in attività sul territorio e incontri per imparare le regole dei diversi settori nei quali si suddivide una società