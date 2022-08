“Tra le risorse del piano “Scuola 4.0” e quelle del programma contro la dispersione scolastica, ammontano a 11.850.795 euro i fondi stanziati dal ministero dell’Istruzione nell’ambito del Pnrr in favore delle scuole della nostra provincia, ai quali si aggiungono quelli che i Comuni e la Provincia si sono aggiudicati e si stanno aggiudicando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica (molti finanziamenti sono già arrivati, ma ci sono anche candidature ancora in corso).

Con queste notizie di qualche giorno fa voglio fare i miei migliori auguri agli studenti e alle studentesse che si apprestano a ritornare sui banchi di scuola, perché possano sfruttare al meglio le opportunità che questi finanziamenti comporteranno; e a tutto il personale scolastico, docente e non docente, e al nostro Ufficio scolastico regionale – ambito di Ravenna, che avranno l’impegnativo ed entusiasmante compito di metterli a frutto.

Le risorse ministeriali serviranno infatti a creare laboratori per le professioni digitali di domani e rendere le classi frequentate tutti i giorni dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze ambienti di apprendimento innovativi e all’avanguardia, nei quali studenti e studentesse potranno scoprire e coltivare gli interessi che li stimolano di più e dei quali potranno fare la loro futura professione.

Questi nel dettaglio gli istituti ai quali sono state riconosciute le risorse ministeriali (in una o più linee di finanziamento):

ALFONSINE: Istituto comprensivo Corso Matteotti

BAGNACAVALLO: Istituto comprensivo Berti

BRISIGHELLA: Istituto comprensivo Pazzi

CASTELBOLOGNESE: Istituto comprensivo Bassi

CERVIA: Istituto professionale statale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Tonino Guerra, Istituti comprensivi 1 (intercomunale Ravenna/Cervia), 2 e 3

CONSELICE: Istituto comprensivo Foresti

COTIGNOLA: Istituto comprensivo Don Stefano Casadio

FAENZA: Istituto professionale Persolino – Strocchi, Istituto tecnico Oriani, Itip Bucci, Istituto comprensivo San Rocco, Istituto comprensivo Matteucci Faenza centro, Istituto comprensivo Carchidio – Strocchi, Istituto comprensivo Europa, Liceo Torricelli – Ballardini

FUSIGNANO: Istituto comprensivo Battaglia

LUGO: Polo tecnico professionale, Istituto comprensivo Baracca, Istituto comprensivo Gherardi, Liceo Ricci – Curbastro,

MASSA LOMBARDA: Istituto comprensivo Francesco D’Este

RAVENNA: Istituto professionale statale Olivetti – Callegari, Istituto tecnico statale Morigia – Perdisa, Liceo artistico Nervi – Severini, Istituto tecnico commerciale Ginanni, Istituto comprensivo 1 intercomunale Ravenna – Cervia, Liceo Oriani, Liceo Dante Alighieri, Istituti comprensivi Guido Novello, Manara Valgimigli, Ricci Muratori, San Pier Damiano, San Biagio, Randi, Darsena, San Pietro in Vincoli, Del Mare, Istituto tecnico industriale statale Nullo Baldini

RIOLO TERME: Istituto professionale alberghiero Artusi, Istituto comprensivo Pascoli

RUSSI: Istituto comprensivo Baccarini”, – cosi in una notta Michele de Pascale, presidente della Provincia di Ravenna.