Giuseppina Stellino è il nuovo Questore della provincia di Ravenna: “Fondamentale il rispetto delle restrizioni per scongiurare la zona rossa”

Classe 1963, una laurea in Giurisprudenza e una carriera al servizio dello Stato: si è presentata questa mattina alla stampa la dottoressa Giuseppina Maria Rita Stellino, nuovo Questore della provincia di Ravenna. Stellino entra nella Polizia di Stato nel 1990, quando vince un concorso e viene inviata presso la Questura di Milano dove assume l’incarico di dirigente del Reparto Volanti. Successivamente, Stellino viene assegnata alla Direzione Investigativa Antimafia di Roma dove ha conseguito importanti risultati nella lotta al crimine organizzato. Sempre nella capitale, ha fatto inoltre parte della scorta del Presidente della Camera fino al 2003, quando è tornata a Sassari, città in cui ha conseguito gli studi universitari e dove ha ricoperto diversi importanti ruoli. Dal 26 marzo 2019, il Dipartimento della Polizia di Stato le ha assegnato la direzione della Questura di Oristano sino al 28 febbraio 2021, quando è stata trasferita a Ravenna. Il nuovo Questore, insediato nel pieno di una nuova ondata dell’emergenza sanitaria, durante l’incontro con la stampa ha ribadito l’importanza del rispetto delle misure per le prevenzione del contagio e la lotta ai furti nel territorio ravennate.