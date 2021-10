“Giuseppe Boschi – Pittore e architetto faentino”è il titolo dell’evento che Italia Nostra ha deciso di dedicare alla figura di Giuseppe Boschi, detto il Carloncino (1732-1802), erede di una fortunata dinastia di capomastri attivi a Faenza e nel suo circondario (Seminario vecchio, parte superiore della facciata della Collegiata di Brisighella ecc.), uno dei più prolifici teorici presenti in Romagna durante il secondo Settecento.

L’appuntamento è per venerdì 22 ottobre, alle 17.30, al Cinema Sarti. Verrà presentato l’omonimo volume a cura di Iacopo Bontempi. Un gruppo di studi dell’Università di Roma “La Sapienza” ha curato un importante progetto al fine di indagare invenzioni e speculazioni di Boschi che per certi aspetti anticipò l’opera del suo allievo Giuseppe Pistocchi facendosi portavoce a Faenza delle nuove tendenze in circolazione

Seguirà un confronto sulla figura di Giuseppe Boschi al quale parteciperanno il sindaco Massimo Isola, Marcella Vitali, presidente della sezione faentina di Italia Nostra, Augusto Roca De Amicis, Professore ordinario di Storia dell’Architettura Moderna all’Università “La Sapienza” di Roma, Andrea Dari, ricercatore in storia dell’architettura moderna, Daniela Simonini, direttrice della Biblioteca Manfrediana, e Ginevra Bentivoglio, titolare della casa editrice omonima.

Ingresso libero, obbligo di green pass e mascherina.