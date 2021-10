Il GiovinBacco torna ad animare le piazze del centro: appuntamento dal 29 al 31 ottobre

Piazza del Popolo, piazza Garibaldi e Palazzo Rasponi ospiteranno dal 29 al 31 ottobre la manifestazione “GiovinBacco. Sangiovese in Festa” che nell’edizione 2021 torna a svolgersi in presenza nel rispetto delle misure anticontagio. L’evento, presentato questa mattina dagli organizzatori presso il Municipio di Ravenna, vedrà la partecipazione di 40 cantine romagnole e diversi ristoranti del territorio che proporranno ai propri clienti piatti e abbinamenti a base di Sangiovese, grande protagonista dell’iniziativa. Non mancheranno inoltre laboratori e degustazioni per approfondire la storia delle cantine locali, aperti a tutta la cittadinanza su prenotazione. Per chi volesse inoltre associare i piaceri del vino e della tavola al godimento della cultura è stato studiato uno speciale carnet, che prevede per chi acquista la degustazione dei vini sconti e agevolazioni per gli spettacoli al Teatro Alighieri, alle proiezioni del Ravenna Nightmare Film Festival e per accedere al Mar, al Museo Classis, e alle visite guidate di Ravenna Experience. In piazza XX Settembre sarà inoltre possibile trovare il banco di vendita del vino per beneficenza gestito dai Lions Club di Ravenna. Per partecipare al GiovinBacco cittadini e turisti dovranno esibire il Green Pass.