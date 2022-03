Per indisponibilità dell’autore, è stato annullato a data da destinarsi, l’ultimo appuntamento del calendario delle iniziative legate al Giorno della Memoria, in programma per domenica 6 marzo, alle 20.45, nella Sala del Consiglio comunale ‘Enrico De Giovanni’.

Continua fino a lunedì 7 marzo invece, nel Chiostro della Biblioteca comunale di Faenza, la mostra dal titolo ‘Libertà van cercando’, realizzata dai ragazzi del Liceo Torricelli-Ballardini in collaborazione con la Manfrediana.