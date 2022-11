In occasione della Giornata Nazionale Parkinson, sabato 26 novembre l’Associazione Ravenna Parkinson e l’Unità Operativa Complessa di Neurologia di Ravenna che fa parte del Dipartimento Neuroscienze dell’Ausl della Romagna promuovono l’incontro pubblicio “Dalla prevenzione delle malattie alla promozione della salute: alimentazione, movimento, riabilitazione nel Parkinson”, a cura del dottor Pietro Querzani, primario del reparto, e della dottoressa Cinzia Lotta, responsabile della Medicina riabilitativa dell’ospedale “Santa Maria delle Croci”. L’appuntamento si terrà alla sala conferenze Dea (7° piano) dell’ospedale di Ravenna, dalle 10 alle 12, ed è aperto a tutta la città.

In provincia di Ravenna, ad oggi, sono circa 500 i pazienti affetti da Parkinson in carico dell’ambulatorio dedicato alla malattia, attivo da molti anni dall’Unità operativa di Neurologia in ciascuno dei tre presidi ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo. In Italia i malati di Parkinson sono circa 300.000, per lo più maschi (1,5 volte in più), con età d’esordio compresa fra i 59 e i 62 anni. La malattia colpisce circa il 3 per mille della popolazione generale, e circa l’1% di quella sopra i 65 anni. Obiettivo della giornata è pertanto quello di aumentare la consapevolezza nella popolazione riguardo gli effetti della patologia sui pazienti e sulle famiglie, cercando di sensibilizzare ulteriormente la comunità.

Durante l’incontro di sabato a Ravenna interverrà anche Giacomo Santopietro della casa di produzione Sir Chester Cobblepot, che grazie al contributo dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ravenna e in collaborazione con Ravenna Parkinson, ha realizzato il gioco da tavolo ispirato alle tematiche e alla psicologia del Purgatorio di Dante Alighieri, sviluppandolo come strumento di facilitazione all’inclusione delle persone affette dal morbo di Parkinson e più in generale, delle persone che soffrono di malattie neurodegenerative.

A livello nazionale sono oltre 100 i centri specializzati che da 14 anni si danno appuntamento l’ultimo sabato di novembre per la Giornata Nazionale Parkinson, per offrire ai pazienti e alle loro famiglie informazioni preziose e puntuali su questa malattia così complessa ed eterogenea. La Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus anche quest’anno avrà il patrocinio di Rai per la Sostenibilità ESG e la media partnership del TGR.