Giornata delle persone con disabilità: arriva il decimo cortometraggio di Anffas, Ceff e In Cammino

Dopo tre anni di pausa dettati dalla pandemia, arriva il nuovo cortometraggio realizzato da Anffas, Ceff e In Cammino. Si tratta del decimo cortometraggio realizzato all’interno del laboratorio ideato per tutti gli ospiti con disabilità delle tre realtà faentine. “Innamorati” il titolo dell’opera di quest’anno, realizzata persino sui luoghi dell’alluvione. Anche quest’anno sono stati 40 gli attori coinvolti nel progetto, ai quali si affiancano a vario titolo gli operatori e i volontari di Anffas, Ceff e In Cammino