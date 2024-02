“Anche per il dott. Stefano Falcinelli medico di medicina generale è giunto il momento del collocamento a riposo dopo lunghi decenni di attività professionale. A lungo medico di base dell’Ausl locale, si è sempre caratterizzato per la sua disponibilità e per l’indiscussa professionalità senza mai mancare ai suoi doveri e alla piena osservanza di quel famoso giuramento di Ippocrate. Di lui ricordiamo la grande sensibilità e la modestia che hanno caratterizzato nel tempo la sua figura di sanitario al servizio dei suoi pazienti. Posso attestare che questo distacco ha provocato in tanti suoi pazienti tristezza e in molti casi anche evidente commozione.

Falcinelli, inoltre, ha ricoperto per un decennio il delicato ruolo di presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia subentrato allo storico dott. Domenico Francesconi nel suo perdurante incarico di numero uno dell’Ordine fino al suo decesso del giugno 2015. Molti i colleghi sanitari ma anche dirigenti del Servizio sanitario nazionale che hanno riconosciuto nel medico in oggetto evidenti doti di diplomazia e di mediazione senza mai rinunciare alla salda determinazione. Ha sempre partecipato fattivamente ai momenti di confronto in occasione di eventi pubblici sulla sanità di concerto con l’Azienda Usl o con altri soggetti promotori di pubbliche iniziative volte alla sensibilizzazione di problemi specifici di pubblico interesse. Vanno ricordati, inoltre, gli incarichi nazionali in seno all’Enpam, l’ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici fino a ricoprire la carica di vicepresidente e come componente del consiglio di amministrazione del citato ente: funzioni prestigiose che oltre ovviamente alla gratificazione personale hanno dato lustro alla città.

Da ultimo ricordo un episodio a conferma del suo senso ironico, sapendo di non mancargli certamente di rispetto. In occasione di una vista per la quale, oltre ai farmaci era consigliabile una dieta, candidamente lui ammise con il sorriso sulle labbra: “ so che sono la persona meno adatta a consigliare una dieta, tuttavia sarebbe davvero indicata…”.

Ricordiamo il nostro dottore con grande riconoscenza.”

Gianfranco Spadoni