Si intitola «intorno all’idol mio» il nuovo concerto che si terrà venerdì 9 dicembre alle 21 al museo San Rocco di Fusignano, in via Monti 5, nell’ambito della rassegna di musica barocca «Il suono antico».

Protagonisti saranno il mezzosoprano Daniela Pini e il clavicembalista Filippo Pantieri, che eseguiranno sonate di grandi autori come Cesti, Glock, Vivaldi, Buxtehude, Handel, Scarlatti.

Filippo Pantieriè diplomato con lode in pianoforte e clavicembalo sotto la guida di Stefano Orioli e Silvia Rambaldi e diploma master presso l’Accademia pianistica di Imola con Boris Petrushansky. Laureato in Scienze del comportamento presso la facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna, dal 2011 è accompagnatore al clavicembalo e dal 2020 è docente di clavicembalo e basso continuo presso il Conservatorio «Bruno Maderna» di Cesena.

Daniela Piniè laureata in lettere presso l’Università di Bologna con tesi in storia della musica, ha studiato canto con Angelo Bertacchi. La sua duttilità vocale le permette di spaziare tra diversi stili che vanno dalla musica barocca alla musica contemporanea ed ha in repertorio oltre 60 titoli. È ospite fissa di numerosi festival internazionali.

Entrambi pluripremiati, hanno una lunga esperienza concertistica sia in Italia, sia all’estero.

«Il suono antico» è la rassegna periodica di musica barocca organizzata dal Comune di Fusignano e ospitata presso l’auditorium intitolato al grande compositore fusignanese Arcangelo Corelli.

L’ingresso costa7 euro. Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Fusignano allo 0545 955655, mail cultura@comune.fusignano.ra.it.