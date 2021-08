Il ladro che ieri mattina si è introdotto all’interno della storica Villa Monaldina, in via Canale Molinetto e di proprietà della famiglia Ferruzzi-Gardini, avrebbe rubato un Audi Q3 sfondando uno dei cancelli dell’abitazione per fuggire. A dare l’allarme sarebbero stati proprio i proprietari che, rientrati a casa verso le 12, si sono immediatamente accorti che l’auto non era più nel cortile. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ladro che, intorno alle 6 del mattino, si è introdotto nella villa con una bicicletta e si è avvicinato ad una rimessa per gli attrezzi, forse intenzionato a rubare qualcosa. Successivamente, l’uomo, notando che le chiavi dell’auto erano inserite, avrebbe deciso di fuggire con il mezzo. La Polizia è ora al lavoro per risalire all’identità del ladro.