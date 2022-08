Crollo ai Salesiani: abbattuto l’albero, ora la verifica sugli altri tigli

È stato abbattuto il tiglio dal quale lunedì si è staccato il grande ramo che è caduto nel parcheggio dei Salesiani danneggiando gravemente due auto e rovinando leggermente una terza vettura. Una delle auto coinvolte, tra l’altro, probabilmente sarà da rottamare.

La causa del distacco è stata evidenziata dai tecnici comunali: un fungo cariogeno che ha compromesso la stabilità dell’albero per il quale è stato quindi necessario l’abbattimento, vista anche l’area altamente frequentata sulla quale insisteva la pianta, attraversata costantemente soprattutto da giovani e da famiglie con bambini da settembre fino a giugno. In realtà il crollo sembra essere causato da una sinergia di elementi. Oltre al fungo sembra infatti che abbia giocato un ruolo rilevante anche l’assenza di precipitazioni. È in fase di studio infatti in questo periodo un nuovo fenomeno nelle piante, una sorta di ritenzione idrica che starebbe portando a diversi crolli e rami spezzati. Una sorta di meccanismo di autodifesa degli alberi che per salvaguardarsi mettono a rischio le proprie derivazioni.