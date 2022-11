“Furti e truffe una piaga a Ravenna ben prima dei lampioni spenti”

Commissione consiliare dedicata al tema della sicurezza e una marcia per le vie della città spente per il risparmio energetico. Sarà una settimana dedicata alla sicurezza e al contrasto ai furti quella appena iniziata a Ravenna, dove, in consiglio comunale, si ritornerà anche sulla notizia dell’aggressione con accoltellamento di Piazza Baracca. In molti ovviamente in questi giorni si stanno chiedendo se la decisione di spegnere l’illuminazione pubblica a partire dal 21 novembre possa avere una ripercussione negativa sui fenomeni di criminalità e microcriminalità. Per stabilirlo è ancora presto. Nelle ultime due settimane sono state molte però le segnalazioni di furti e tentati furti nelle chat di vicinato.