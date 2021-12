La Net Seals aumenta il fatturato e premia i dipendenti con un aumento in busta paga | VIDEO

A Fornace Zarattini c’è una realtà che durante la crisi economica ha triplicato il proprio volume d’affari. Nell’ultimo periodo il fatturato è tornato fortemente ad aumentare. Nel 2021 si supereranno gli 8 milioni di fatturato. È la Net Seals, distributore specializzato di guarnizioni e componenti per oleodinamica e pneumatica, che oggi lavora con aziende in oltre 100 Paesi nel mondo. La sede è al centro commerciale Mir, un luogo di lavoro capace anche di coniugare relax e momenti di svago. Seguendo questa politica, visti gli ottimi risultati, l’azienda ha deciso di garantire, su base annua, un aumento di stipendio di 800 euro per i propri dipendenti, che passeranno dagli attuali 35 ad una quarantina