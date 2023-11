Furgone fuori strada in via Torretta, tra Alfonsine e Voltana. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 per cause ancora al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna. Al volante c’era un ragazzo classe 1991 che si stava dirigendo in direzione di Voltana. Il furgone, dopo essere uscito di strada, è cappottato in un campo a lato della carreggiata, terminando la propria corsa appoggiato su una fiancata. Per soccorrere il guidatore è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco da Lugo e da Ravenna. Il ragazzo, rimasto sempre cosciente, una volta estratto dall’abitacolo è stato affidato dalle cure del personale del 118 e poi trasferito all’ospedale di Ravenna con un codice di media gravità.

Via Torretta è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale per tutta la durata delle operazioni di soccorso e per i rilievi di legge.