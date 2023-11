Giornata contro la violenza sulle donne: L’appello di Alessandra Bagnara, presidente Linea Rosa

In occasione del 25 novembre la Giornata contro la violenza sulle donne, Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa, parla del fenomeno che è una grande piaga anche per il nostro territorio. In aumento il numero delle donne che si rivolgono al centro di prima accoglienza, e la residente Bagnara fa un appello a tutte le donne che sono vittime di violenze, di non tacere ma chiedere aiuto.