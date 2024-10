“Il coordinatore politico di Fratelli d’Italia di Massa Lombarda Daniele Macagnino, in collaborazione con Roberto Dosi e Alberto Grilli, rinnova l’impegno a contribuire attivamente al miglioramento della politica locale.

Nelle recenti elezioni amministrative abbiamo partecipato con la lista civica “La Piazza Insieme”. Nonostante l’esito elettorale, continuiamo a impegnarci per il territorio, sia con i banchetti in piazza durante le giornate di mercato, sia attraverso i nostri rappresentanti nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Nelle ultime settimane abbiamo osservato con attenzione il comportamento di alcuni consiglieri comunali di entrambi gli schieramenti, dai quali ci dissociamo. Desideriamo inoltre esprimere qualche riserva in merito ai recenti post di un consigliere di minoranza e al comportamento di un consigliere di maggioranza durante l’ultima riunione consigliare. Questi interventi ci sono sembrati riflettere un certo disagio legato alle complessità della vita politica locale e riteniamo sia importante affrontare queste sfide con il giusto spirito di collaborazione e rispetto istituzionale.

Pur comprendendo le difficoltà di operare in un contesto politico complesso, forte di cinque anni di esperienza nel precedente mandato, Fratelli d’Italia ritiene fondamentale affrontare queste difficoltà con senso di responsabilità e compostezza. Il nostro impegno è rivolto alla costruzione di un dialogo costruttivo, fondato su rispetto e obiettivi concreti, per il bene della comunità di Massa Lombarda, al di là degli esiti elettorali e per il bene di tutti i cittadini massesi.

Siamo pronti a continuare a lavorare con serietà e attenzione, contribuendo a un confronto politico che sia orientato al raggiungimento di risultati tangibili per il nostro territorio.”