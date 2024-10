L’Agenzia Regionale di Protezione civile ha emesso per domani, sabato 19 ottobre, un’allerta rossa per il previsto peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni diffuse e persistenti che genereranno nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici anche nel bacino del Lamone.

A titolo precauzionale e per limitare il più possibile gli spostamenti, nel territorio comunale di Bagnacavallo è stata disposta la chiusura di:

– Scuole e scuole comunali di musica e arte

– Biblioteca Taroni e Museo Civico delle Cappuccine, comprese le mostre presso l’ex convento di San Francesco e la chiesa del Suffragio

– Cimiteri e impianti sportivi, centri diurni e di aggregazione.

È annullato il mercato settimanale del sabato a Bagnacavallo.

Per le località colpite dall’alluvione del 19 settembre, Traversara, Borghetto e area di via Muraglione a Boncellino, si raccomanda alla popolazione di prepararsi a dormire fuori casa in caso di evacuazione nella notte tra sabato e domenica.

Eventuali ordinanze saranno emesse nella mattinata di domani.

Si raccomanda inoltre di mantenersi informati sui canali ufficiali e iscriversi al sistema Alert System.

Per necessità di alloggio chiamare domani, sabato 19 ottobre, dalle 8.30 il numero 334 2192758.