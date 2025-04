Si sono svolte il 22 e 23 marzo 2025, presso la suggestiva Basilica dantesca di San Francesco di Ravenna, le cerimonie di premiazione dell’edizione 2025 del Premio L’Alloro di Dante, che ha visto protagonisti numerosi talenti della poesia e della cultura, ispirati dallo spirito dantesco e dall’evoluzione poetica, propria della Divina Commedia. Il Premio, giunto alla sua quarta edizione, è stato ideato da Paolo Gambi ed è organizzato insieme a Rinascimento poetico e al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna, Direttore Padre Ivo Laurentini. L’Allorino di Dante è organizzato anche insieme a Giunti scuola, che fornisce i premi per i bambini.

Incoronati con l’alloro il cantautore italiano Pierdavide Carone, per il suo contributo all’incontro tra poesia e cantautorato, Pier Felice degli Uberti, per la sua maestria nelle discipline storiche e genealogiche, e Gian Mario Villalta, poeta e direttore artistico di Pordenonelegge, per la sua produzione poetica e letteraria.

Nel pomeriggio del 22 sono stati assegnati gli allori per i vincitori del concorso, sezione adulti. La giuria era composta da Paolo Gambi, Direttore Artistico dell’Alloro di Dante e fondatore di Rinascimento Poetico, dal Presidente di Rinascimento Poetico Antonella Corna, Filippo Dorbolò, Giusi Fontana.

Per la Sezione A poesia singola, il primo posto è stato assegnato a Marco Massetani per l’opera “Foglia di mare”, una lirica che esplora la speranza come un affidamento profondo alla provvidenza. Il secondo posto a Gabriella Gabsu per l’opera “Imperativo gentile” dall’atmosfera intima e meditativa. Il terzo posto a Giovanni Gerini per l’opera “Il cimitero in collina” dove passato presente e futuro sono gravati dallo stesso senso di eternità.

Finalisti:

Giosiana Bondi per l’opera “Dialogo”, Lorenzo Carducci per l’opera “Che dire?” , Giorgio Cardellino per l’opera “La speranza”, Vittorio Di Ruocco per l’opera “L’ultima speranza”, Ivana Manzi per l’opera “Profumo di rose”, Marisa Marasca per l’opera “Promemoria di speranza”, Dario Marelli per l’opera “Sulle sponde dei giorni”, Emanuele Martinuzzi per l’opera “Quest’aria”, Domenico Napoli per l’opera “Cicatrici di speranza”, Veronica Talassi per l’opera “Nei giorni di festa”, Paola Tavoletti per l’opera “Noi viviamo”, Luciano Tribisonda per l’opera “Aurora”,

Menzioni:

Michele Bruno per l’opera “La speranza”, Antonietta Crepaz per l’opera “Fiori di strada”, Alberto Del Fabbro per l’opera “L’altra è vita”, Vittorio Di Ruocco per l’opera “L’ultima speranza”, Emanuele Martinuzzi

per l’opera “Quest’aria”, Daniela Mirisola per l’opera “Aria ferma”, Domenico Napoli

per l’opera “Cicatrici di speranza”, Maria Rosaria Pareti per l’opera “È luce” Noemi Rocchi per l’opera “Sant’Apollinare in Classe (18 aprile2024)”, Veronica Talassi per l’opera “Nei giorni di festa”

Nella Sezione B silloge breve, Veronica Talassi ha vinto con “Arrivederci”, una silloge che riflette la speranza come resilienza e generosità dell’animo. Al secondo posto si è classificato Michele Lionetti per la silloge “infine l’infinito”, scritta con un linguaggio contemporaneo che ha saputo calibrare musicalità e senso, al terzo Daniela Mirisola per “L’orizzonte nonostante tutto” in cui la verità è cercata senza scoraggiamento, a mani aperte verso il cielo, con la speranza nel cuore.

Finalisti:

Cristina Bertazzini per la silloge “Essenze”, Elide Braccio per la silloge “Ali, Alberto Del Fabbro per la silloge “Guardati”, Dario Lerro per la silloge “La sola cosa rimastami”, Ivana Manzi per la silloge “Buongiorno Speranza”, Emanuele Martinuzzi per la silloge “Un filo di speranza”, Barbara Mastroviti per la silloge “Se la speranza non si perde”, Lorenzo Proietti per la silloge “Le confessioni”, “ Noemi Rocchi per la silloge “Impressioni”, Giulio Redaelli per la silloge “Una chiave fanciulla” Salvatore Savaglia per la silloge “Cantiche di speranza”, Paola Tavoletti per la silloge “Speranze sfilacciate”

Menzioni:

Elide Braccio per la silloge “Ali”, Lorenzo Carducci per la silloge “All’eterno ci ho già pensato”, Ivana Manzi per la silloge “Buongiorno Speranza”, Lorenzo Proietti per la silloge “Le confessioni”, Noemi Rocchi per la silloge “Impressioni”, Salvatore Savaglia per la silloge “Cantiche di speranza”, Paola Tavoletti per la silloge “Speranze sfilacciate”

Nella Sezione C poesia singola, Paola Tavoletti ha conquistato il primo posto con “Poeta, mi gira la testa”, una lirica che intreccia il dolore umano a quello divino, nel contesto di un messaggio di speranza universale. Il secondo posto è stato assegnato a Ivana Manzi per l’opera “Vieni tra le mie acque” in cui il bene trionfa sul male, Cinzia Moscotto si è aggiudicata il terzo posto per l’opera “Ignavi” in cui viene mostrato il male che può derivare dalla scelta di non scegliere, di non agire, di non partecipare

Finalisti:

Gerardo Auria per l’opera “Erravo nel cercarlo come albero”, Valentina Bellizzomi per l’opera “Ipocrisia”, Maria Colombo per l’opera “Grido nella notte”, Vittorio Di Ruocco per l’opera “La scienza ci nasconde l’orizzonte”, Emanuel Fatello per l’opera “Smarrito in un sorriso”, Domenico Napoli per l’opera “Tra luce e oblio”, Selene Pascasi per l’opera “Scelgo l’amore”, Marilena Parro Marconi per l’opera “Estremo orizzonte”Dario Pasero per l’opera “Jouéq da Lonh” (Gioco di lontananza), Simone Raveggi per l’opera “Tra Cerbero e Minosse”, Salvatore Savaglia per l’opera “Le chiavi”, Andrea Simion per l’opera “Nebbia”

Menzioni:

Selene Pascasi per l’opera “Scelgo l’amore”, Dario Pasero per l’opera “Jouéq da Lonh” (Gioco di lontananza)”, Salvatore Savaglia per l’opera “Le chiavi”, Bruno Zannoni per l’opera “La forza della verità”

Sono stati assegnati anche i premi della sezione giovanile, l’Alloro di Dante Junior. La giuria composta da Isabella Esposito, Carola Conticello, Rodolfo Ridolfi ha incoronato vincitore Andrea Beretta per la poesia “Shadows”, una poesia che, pur non nominando esplicitamente la speranza, la fa emergere attraverso versi incisivi e profondi. Il secondo posto a Matteo Martellos per l’opera “Antartide Negato” in cui è coinvolgente il progredire dei versi e l’originalità dell’idea. Terza si è classificata Eva Tabolacci per l’opera “Verso la stessa strada”, un testo colmo di metafore che si susseguono con un’affascinante stesura

Finalisti:

Lucia Bazzi per l’opera “In silenzio salpare”, Iris Camisa per l’opera “Speranza”, Mirko De Sanctis per l’opera “Una mamma e un figlio”, Gaia De Vita per l’opera “Il bambino con la maglietta blu”, Laura Felicia Camilla Litrico per l’opera “TI aspetto oggi, domani e dopodomani” , Gloria Lucia per l’opera “Un sussurro” , Dionyz Picollo per l’opera “La stella che mi guida”, Giulia Rucco per l’opera “Riflessi di speranza” , Giorgia Sammarone per l’opera “Il mostro dagli occhi verdi”, Yazmari Beatriz Valiante per l’opera “La luce di un fiore” di, Francesca Vinci per l’opera “Come la luna”, Carlotta Zaccaria per l’opera “Vuoto”

Menzioni:

Tommaso De Cian per l’opera “Pettirosso”, di Noemi Landriscina per l’opera “In volo”, Elisa Morgagni per l’opera “L’alba di un nuovo mondo”, Maia Vitagliano per l’opera “Spes contra spem”

Il Premio L’Allorino di Dante, riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie, ha rappresentato un momento di particolare emozione, non solo per il record di presenze, con bambini, classi e famiglie da tutta Italia che hanno letteralmente gremito la Basilica dantesca di San Francesco, ma anche per il clima che si è venuto a creare.

La giuria, presieduta da Manuela Mancioppi (referente Giunti Scuola) composta da Chiara Materassi (Giunti Scuola), Tatiana Tolusso (Giunti Scuola), Maria Vittoria Dotti, Angela Chito ha assegnato il primo premio per la poesia singola sezione A a Giovanni Larucci per “Il cuore custodisce l’anima” in cui il cuore di un poeta con la grinta di una stella sa brillare anche quando l’occhio umano la crede già spenta da anni. Il secondo posto è stato assegnato a Leonardo Marroni per l’opera “Un sinonimo di felicità” in cui la speranza non è solo un sostantivo, è un’arma che abbatte le mura. Al terzo posto si è classificato Thomas Boccaccio per l’opera “Un piccolo seme”, una parabola in cui la pioggia porta lavita.

Finalisti:

Nicolò Basta per l’opera “Stella che brilla”, Adele Benvenuti per l’opera “In cammino verso l’orizzonte” , Samuele Carlesso per l’opera “Il grifone di speranza”, Pietro Ceccotti per l’opera “Il viaggio del cuore”, Thiago Franciosa per l’opera “Terra che va”, Siria Milone per l’opera “Come altalene”, “Il passerottino”, Tommaso Muccioli per l’opera “A chi manca” di Tommaso Putton, Anna Stacchini per l’opera “Un vento colorato”, Ian Testi per l’opera “Foresta di parole”, Youssef Youssef per l’opera “Tornare”, Agnese Zanatta per l’opera “Un regalo di speranza”

Menzioni:

Rita Attanasio per l’opera “Il libro che spera”, Nadia Beccaria per l’opera “Tre parole a braccetto come un girotondo”, Martina Carpentieri per l’opera “Quando ho la testa tra le nuvole…” di, Reda Mouchtaki per l’opera “La violenza spezza”, Giulia Pace per l’opera “A mio nonno”, Angelica Sarno per l’opera “Quanto è bella l’estate”, Giulio Toti per l’opera “Una brezza leggera”

Nella sezione B poesia collettiva le opere premiate dalla giuria presieduta da Manuela Mancioppi (referente Giunti Scuola), Chiara Materassi (Giunti Scuola), Tatiana Tolusso (Giunti Scuola), Maria Felicetti, Michele Grigato vedono al primo posto la Cl. 4^ A della Scuola Primaria “G. Marconi” di Ligugnana- IC “M. Hack” di San Vito al Tagliamento con “Io sono un pesciolino verde” una poesia collettiva che riflette il potere della fantasia e dell’immaginazione, mentre il secondo posto è stato conferito alla classe Cl. 3^A – Istituto Comprensivo “Antonio De Curtis” Palma Campania per l’opera collettiva “Del destino sono io il padrone”, un’opera che invita a riflettere sul potere di ciascuno nel plasmare il proprio destino. Al terzo posto si è classificata Cl. 3^ A -Scuola Primaria Luigi Scarinci Istituto comprensivo Torgiano Bettona Torgiano per l’opera collettiva “Ogni tramonto nasconde un’aurora” in cui tutti noi siamo la luce del mondo.

Finalisti:

Cl. 5^ B – Scuola Primaria Giovanni Parmini Istituto Comprensivo Vincenzo Galilei Pisa per l’opera collettiva “Un sottile filo di luce”, Cl. 5^ A – Scuola Primaria “Dante Alighieri” Istituto Comprensivo n°7 Della Spezia La Spezia per l’opera collettiva “Io, come Ulisse”, Pluri Cl. 4^5^ – IC Bellano, Scuola Primaria Michele Vedani di Esino Lario per l’opera collettiva “Abbiamo visto”, Cl. 5^A Direzione Didattica 2° Circolo Marsciano Scuola Primaria “A. Scalzone” Papiano Marsciano per l’opera collettiva “Io sono qui”, Gruppo misto 3^-4^-5^ Gruppo di educazione parentale “FuoriClasse” Associazione “L’Asino che vola” Fidenza per l’opera collettiva “Nel parco”, Cl. P5^ Sezione Italiana Scuola Europea di Monaco di Baviera per l’opera collettiva “La musica del cielo”, Cl. 4^A – Istituto comprensivo Alfredo Vinciguerra di Colleferro plesso F. Petrarca per l’opera collettiva “Un mondo stropicciato”, Cl. 3^ – Scuola Primaria “Dante Alighieri” Romano Capoluogo Istituto Comprensivo Statale di Romano D’Ezzelino per l’opera collettiva “Pancake di stelle”, Cl. 4^ A – Scuola Primaria di Santo Stefano Ticino Istituto Comprensivo Duca D’ Aosta di Ossona per l’opera collettiva “Costruttori di futuro”, Cl. 5^ A – Scuola Primaria “Silvia Ruotolo” Istituto Comprensivo Montechiarugolo per l’opera collettiva “Idee di speranza”, Cl. 3^ C Istituto Comprensivo Statale “Giosuè Carducci” Busca per l’opera collettiva “Luce di speranza negli occhi”, Cl. 5^ A – Scuola Primaria I.C. Maria Piazzoli Ranica per l’opera collettiva “Danza magica”

Menzioni:

Cl. 3^B Istituto Virginia Agnelli Torino per l’opera collettiva “Tutto dentro un seme”, Cl. 5^ A- Istituto N.S. della Neve Savona per l’opera collettiva “La speranza è”, Cl. 5^ A – Scuola Primaria “Silvia Ruotolo”