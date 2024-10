Dopo aver bagnato l’esordio nel campionato di B1 con una splendida vittoria 3-2 a Jesi, l’Olimpia Teodora si prepara a un secondo esordio, quello casalingo al PalaCosta.

Sabato 19 ottobre le ragazze ravennati ospitano infatti la squadra giovanile dell’Imoco Volley Conegliano, società campione d’Italia e d’Europa in carica, reduce a sua volta da una vittoria, ottenuta tra le mura amiche per 3-1 contro Teramo.

Per l’Olimpia Teodora sarà un ritorno al PalaCosta dopo oltre 2 anni e mezzo dall’ultima gara, allora valida per gli ottavi playoff di Serie A2. Un “ritorno” difficile, passato dalla cessione del titolo sportivo, dai cambiamenti societari e dalla ripartenza in B2, fino all’opportunità di tornare in B1 grazie allo scambio di titoli con Ozzano la scorsa estate.

Ora la società giallorossa torna sul palcoscenico della terza serie ravennate nel segno del proprio settore giovanile e con tante giovani ragazze ravennati nel roster, con l’obiettivo di ricreare il legame storico che ha sempre legato la pallavolo femminile alla città.

Fischio d’inizio alle ore 17 di domani, sabato 19 ottobre. Ingresso gratuito.