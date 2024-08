Mercato tutto l’anno a Lido Adriano con una dislocazione delle bancarelle che agevoli la viabilità della località: lo chiede al Sindaco e alla Giunta la Consigliera Comunale Chiara Francesconi (Gruppo Misto), esponente di Azione, dopo diversi colloqui con commercianti e cittadini che hanno avanzato specifiche richieste in proposito anche al Consiglio Territoriale del Mare.

La proposta della consigliera di maggioranza muove dalla considerazione che l’attuale distribuzione del mercato, quello estivo, comporta la quasi totale chiusura di Viale Virgilio su entrambe le corsie di marcia, con disagi al traffico urbano e potenziali criticità in caso di emergenze.

“Problematiche che possono acuirsi per effetto di una popolazione residente che negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente e che ha richiesto molteplici investimenti da parte della amministrazione De Pascale in termini di servizi e strutture, che peraltro la medesima ha già in buona parte realizzato e attuato”.

“In questa direzione ‒ afferma la Consigliera Francesconi – sarebbe opportuno anche garantire ai residenti di poter fruire del mercato ambulante tutto l’anno; al riparo da vento e agenti atmosferici e spostando quindi le bancarelle dal lato mare nel tratto finale di viale Virgilio, lato Rotonda Porta d’Oriente, così da permettere la chiusura di una sola corsia di marcia. Questa possibile soluzione potrebbe essere testata sperimentalmente per essere poi eventualmente applicata anche nel periodo estivo. Infatti, diversi cittadini e imprenditori della località chiedono già che l’attuale assetto del mercato sia modificato in termini di distribuzione delle bancarelle – conclude Francesconi ‒ sia per salvaguardare quelle attività produttive e commerciali penalizzate dall’attuale collocazione diffusa su Viale Virgilio causa la poca possibilità di parcheggi e di fermata dovute alla chiusura di entrambe le corsie di marcia, sia per consentire al contempo la possibilità di afflusso del traffico in entrata a Lido Adriano”.