Inizia sabato prossimo, 17 agosto, la 25ª edizione della Sagra del Buongustaio, in programma fino a venerdì 23 agosto nel campo sportivo parrocchiale di Reda, a pochi chilometri da Faenza.

Primi fatti in casa, il Piatto del Buongustaio e altri piatti della tradizione romagnola saranno il punto forte dello stand gastronomico, aperto tutte le sere dalle 19; la domenica dalle 18,30 e anche a pranzo dalle 12. Di fronte agli stand si aprirà lo spazio dedicato alle attrazioni per i bambini, alla pesca gigante con ricchi premi, al mercatino di eccellenze artigiane e all’arena spettacoli.

Quest’anno il programma degli spettacoli presenta alcune novità e qualche grande conferma, per accontentare il pubblico di tutte le età. Sabato 17 agosto apriranno la kermesse i Qluedo, la band nata e lanciata a Reda.

Domenica 18 torneranno gli amici Alluvionati del Liscio, assieme ai quali, dopo il successo all’ultimo Festival di Sanremo, ci saranno i Santa Balera, per una serata dedicata alla tradizione romagnola.

Lunedì 19 cabaret serata cabaret con i comici toscani Sergio Sgrilli e Paolo Migone: per chi desidera un posto numerato, è aperta la prevendita sul sito Vivaticket. La serata di martedì 20 sarà dedicata agli anni Novanta con il DJ Set del grande Molella e la presenza di Nathalie from The Soundlovers, assieme a Radio Studio Delta e Andrea Prada, a ingresso libero.

I Banda Larga e Davide Lazzarini faranno passare una serata di Musicabaret mercoledì 21. Dopo oltre vent’anni di presenza non mancheranno i Moka Club, che proporranno la loro musica revival giovedì 22.

Infine venerdì 23 agosto gli Anthera chiuderanno la festa assieme a un grandioso spettacolo di fuochi artificiali, per festeggiare i 25 anni di Sagra del Buongustaio.

Inizio spettacoli ore 21,30. Il cartellone è completato con le proposte musicali al Piano Bar: sabato 17 e domenica 18 Dj Set, lunedì 19 Trio Italiano, martedì 20 104 in Concerto, mercoledì 21 Dj Set , giovedì 22 I Mélardòt, venerdì 23 Dj Set. Sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 sarà presente anche la mostra della fruttiviticoltura.