La tradizionale Festa del Mare torna a Marina di Ravenna e al suo interno si terrà la 12ª edizione della Sagra della Cozza. La festa è in programma da venerdì 9 a sabato 17 agosto 2024. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Marina di Ravenna e patrocinato dal Comune di Ravenna e dall’Assessorato al Turismo, si terrà nella suggestiva Piazza Dora Markus.La sagra sarà un’occasione unica per degustare deliziosi piatti a base di cozze e non solo. Inoltre, continua la storica partnership tra la Pro Loco di Marina di Ravenna e Gpa Brisighella, che garantirà un menù di terra ricco e variegato, per soddisfare tutti i palati.

Menù della Sagra