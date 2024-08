Torna giovedì 15 agosto a Fontana Monetala Festa di Ferragosto alla casa U.O.E.I. Faenza, aperta nell’occasione a tutti i soci e amici per trascorrere una piacevole giornata in allegria in un angolo di pace nel cuore della natura, sull’Appennino Faentino.

Il programma prevede alle ore 9 la partenza per una breve escursione tra i boschi sui sentieri intorno alla casa. Dalle ore 12 possibilità di cucinare all’aperto (cottura ai ferri) e pranzare in compagnia.

Nel pomeriggio, balli popolari eseguiti da componenti della “Banda del Grillo”.

Per informazioni: Luciano Dumini (339 2640995); Anna Maria Vignoli (3381497708) e per l’escursione Renzo Caroli (329 0556540).