La dottoressa Francesca Bravi è la nuova dirigente sanitaria aziendale dell’Ausl Romagna. Dopo la nomina di Mattia Altini in Regione in qualità di responsabile del settore assistenza ospedaliera, la dottoressa Bravi ha lasciato la guida dell’ospedale di Ravenna per affiancare Tiziano Carradori nella direzione dell’azienda sanitaria unica. Nel frattempo inizieranno le procedure per selezionare un nuovo direttore del Santa Maria delle Croci.