Flash mob del mondo sportivo: “Dobbiamo chiudere nonostante gli sforzi fatti. Le persone hanno bisogno di sport”

Flash mob del mondo sportivo in Piazzale Pancrazi a Faenza. L’iniziativa ideata dai lavoratori della piscina non voleva essere un grido di protesta contro l’ultimo decreto del governo, ma un grido di dolore da parte di tutte quelle realtà che avevano effettuato investimenti e rinunce per osservare tutte le norme di sicurezza e ora sono costrette nuovamente a fermarsi, facendo tornare nell’incertezza tutti i lavoratori del mondo sportivo e lasciando i tutti gli iscritti senza un’attività importante per il loro sviluppo e il loro benessere. Nell’ultimo fondo attivato dal Comune di Faenza sono previsti aiuti anche a palestre e piscine. Per quanto concerne le associazioni sportive, continua il confronto con le singole realtà per capire se sarà possibile qualche provvedimento in futuro