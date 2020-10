Chiude la scuola Primaria “Pazzi” di Brisighella. La decisione arriva dopo diversi casi di positività al coronavirus. Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha quindi deciso di sospendere la didattica in presenza per gli alunni ed attivare così la didattica a distanza. La decisione è stata presa in accordo con l’istituto e il sindaco di Brisighella. L’attività didattica in presenza rimarrà sospesa per due settimane a partire dal 30 ottobre, mentre rimane invariata l’attività del personale ATA.