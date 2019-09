Flash mob contro le troppe auto all’uscita della scuola

Flash mob all’uscita degli studenti dalla scuola media Europa nei giorni scorsi per protestare contro le cattive abitudini dei genitori che si recano a prendere i figli in auto parcheggiando però a lato della strada, lungo via degli Insorti, sulla pista ciclabile, ostruendo così il transito alle biciclette e quindi a gran parte degli studenti che utilizzano il mezzo a due ruote per spostarsi da casa a scuola e viceversa. La protesta pacifica è stata organizzata da Fiab e da un gruppo di genitori che non hanno fatto altro che chiedere più rispetto nei confronti di tutti coloro che utilizzano la pista ciclabile e il marciapiede nelle fasce orarie di ingresso e uscita dalla scuola.