Gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado dell’Emilia-Romagna proseguiranno con una didattica in presenza al 50% fino al 20 febbraio 2021. Lo comunica l’Ufficio scolastico regionale che dopo la sentenza del Tar che imponeva la riapertura elle superiori, aveva deciso per una didattica in classe al 50% inizialmente fino al 6 febbraio.

La decisione è presa d’intesa con la Regione e la Prefettura di Bologna.

Secondo le indicazioni aggiornate della direzione Cura della persona, salute e welfare della Regione, sull’epidemia da Covid-19, permangono necessità di “doverosa prudenza” nel definire livelli di circolazione delle persone superiori agli attuali. Confermata la “necessità di salvaguardare la riduzione delle interazioni fisiche tra le persone”. Dunque per le prossime due settimane il regime didattico per le scuole secondarie di secondo grado resta immutato.

