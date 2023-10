I Campionati mondiali di Skateboarding 2023 per la disciplina “Park”, competizioni valide anche come tappa di qualificazione olimpica verso Paris 2024, sono in corso dall’1 all’8 ottobre ad Ostia. Si danno battaglia i migliori skater del mondo. La struttura in cemento che ospita l’evento tra l’altro è frutto di una progettazione secondo i più evoluti standard agonistici e criteri omologativi internazionali da parte di Studio Lotti in collaborazione con Marco Morigi, entrambi tecnici ravennati.

Tra i partecipanti per la prima volta ha preso parte a questo tipo evento il ravennate Filippo Fanelli, classe 2007, che partecipa su convocazione del Commissario Tecnico Team Park, sig. Daniele Galli facente parte della Commissione Skateboard Fisr.

Filippo è tesserato dell’Associazione Sportiva Marianna Skatepark, associazione che svolge la propria attività sul territorio ravennate principalmente presso lo skatepark di Mezzano.

Nonostante la mancanza di strutture per skateboard adeguate per andare in skateboard nel territorio ravennate, Filippo è riuscito grazie alla sua costanza e al supporto dei genitori, tra i continui spostamenti e la costruzione di strutture private, a raggiungere il risultato di poter partecipare a un evento di qualifica olimpica.